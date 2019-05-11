МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Россия смогла получить контроль над экономикой Украины. Такую точку зрения высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Так, с 1 июня Москва будет поставлять Киеву уголь, нефть, а также нефтепродукты лишь по отдельным разрешениям, что стало, считает Марунич, довольно серьезным рычагом влияния.

"Российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками с проекцией на общее состояние экономики", — заявил эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Однако, отметил он, как такового прекращения поставок нефтепродуктов из РФ не предвидится, так как лидирующие нефтяные компании получают соответствующее разрешение на экспорт черного золота.