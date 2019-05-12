РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая – ПРАЙМ. Семьи погибших при взрыве газа в доме в Каменском районе Ростовской области получат по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона.

"Семьям погибших выплатим по миллиону рублей. Пострадавшим, получившим вред здоровью, направим от 200 до 400 тысяч рублей", — приводятся слова губернатора области Василия Голубева.

Кроме того, всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества получат также компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

"Все решения приняты, минфину и департаменту по ЧС поручено подготовить соответствующие документы и выплаты", — отметил Голубев.

Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел в ночь на воскресенье. Погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали. Сообщалось, что семь квартир получили повреждения, три из них были разрушены.

В поселке введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. К настоящему времени поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены.