МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщает "Российская газета".

Теперь заявление на оформление выплат на первого и второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где постоянно зарегистрированы родители.

Ранее пособия выплачивали исключительно по месту прописки. Однако с сегодняшнего для их получения не требуется и временная регистрация.

Владимир Путин подписал документ 1 мая.

Пособие выплачивают семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен начиная с первого января прошлого года и является гражданином России. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую устанавливают местные власти.