МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. В последние четыре месяца сочетание экономического и политического негатива могло повлиять на рейтинги правительства и других институтов власти, вызвав рост недоверия в обществе. Однако по оценке фонда "Петербургская политика", власти РФ сумели справиться с вызовами и удержать ситуацию под контролем. Для этого основное внимание уделялось сдерживанию цен в стратегически важных сферах. В частности, был взят под контроль бензин, стройматериалы, коммунальные тарифы.

Благодаря этому опасения населения по поводу инфляции к марту заметно снизились в сравнении с началом года. По данным Фонда "Общественное мнение", если в январе 60% опрошенных отмечали рост цен, то в конце апреля об этом говорили лишь 47%. ФОМ и ВЦИОМ фиксируют осторожный рост одобрения населением деятельности государственных институтов после спада с начала года.

АКЦЕНТ НА БИЗНЕС И СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Фонд "Петербургская политика" оценил, что сделали для продвижения позитивной повестки основные члены кабмина. Так, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сконцентрировался на снижении регулирующего воздействия государства на экономику. В частности, он предложил освободить от проверок контрольно-надзорных органов самозанятых граждан и упростить для бизнеса процедуру возвращения НДС. Еще одна идея — радикально сократить штрафы (например, от 100% от выручки до 3-5% за валютные нарушения у экспортирующего бизнеса). Он также предложил упростить условия для получения предпринимательского кредита, снизив его минимальный и увеличив максимальный размер.

По мнению авторов доклада, Силуанов в большей степени становится макроэкономистом, нежели финансистом, ориентируясь не на пополнение бюджета любой ценой, а на рост экономики.

Ряд событий, случившихся с начала года, позволяют предположить, что принятые меры оказались действенными. Так, в ходе весеннего выпуска евробондов РФ в долларах и евро спрос иностранных инвесторов существенно превысил объемы размещения. Кроме того, в Россию после ухода в 2015 году вернулся завод Opel и открылся завод Mercedes, что несколько смягчило негативный фон от закрытия заводов Ford.

Другие члены правительства тоже сделали немало в своих сферах. Так, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для стимулирования рождаемости в России материнский капитал могут выдавать уже после рождения первого ребенка. Она также уделяла внимание расширению сети дошкольных учреждений, чтобы женщины могли работать. На эти цели в регионы будет направлено 9 млрд рублей.

Голикова акцентировала внимание на поддержке людей среднего и старшего возраста в поиске работы и необходимости улучшения их медицинского обслуживания. Кроме этого, исследование отмечает ее обещание упростить доступ к бюджетному финансированию для социально ориентированных НКО.

БЕНЗИН, СТРОЙКА И РАВЕНСТВО ПОЛОВ

Вице-премьер Дмитрий Козак добился продления еще на три месяца соглашения с нефтяниками об ограничении роста цен на бензин на внутреннем рынке. Это внесло лепту в замедление инфляции. По оценке ЦБ РФ, в марте она уже прошла локальный пик и по состоянию на 22 апреля замедлилась до 5,1%. Регулятор заявляет о повышении вероятности замедления инфляции до 4% в первом квартале 2020 года.

Вице-премьер Виталий Мутко занимался ситуацией на строительном рынке, пытаясь справиться с ростом рисков из-за перехода на эскроу-счета в строительстве. Эту меру связывали со значительным объемом потенциально незавершенного строительства, сокращением предложения на рынке и повышением цен, что противоречит риторике о необходимости обеспечения "доступного жилья". Мутко пообещал, что компании адаптируются к новым условиям к 2021 году.

Вице-премьер Ольга Голодец сосредоточилась на развитии культуры, спорта, туризма, вопросах равенства прав мужчин и женщин. В частности, она выразила недовольство финансовой недооцененностью труда женщин в России, которые по сравнению с мужчинами получают 70% от возможного оклада. Также она заявила о появлении к 2023 году новых центров культурного развития в ряде городов и призвала сборную России по футболу войти к 2030 году в мировой топ-10. По ее мнению, для обеспечения принципов гендерного равенства важно создать условия для занятий футболом девочек и женщин.

В период с начала года был дан старт совещаниям на региональном уровне по обсуждению нацпроектов с участием членов правительства. При этом авторы особо выделяют командировки Силуанова, подчеркивая, что ему удается обходиться без бюрократии, эффективно презентовать программы и планы, а также тестировать возможную реакцию на них со стороны общества.

Тема нацпроектов пока лишь начинает раскручиваться, а их детализация и популяризация отложены почти на год. Пока рано говорить о том, какие плюсы Россия получит от их реализации, но правительство уже вплотную занимается этой темой.

ПОМНИТЬ О РИСКАХ

При этом эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма – по их мнению, российскую экономику до конца этого года ожидает немало новых вызовов. В частности, пока неясна судьба сделки ОПЕК+, которая заканчивает действие в июне. Эскалация "торговой войны" между США и КНР может обернуться оттоком капиталов из рисковых активов, к которым относятся российские, а также снижением спроса на экспортные товары РФ в силу "жесткой посадки" Китая.

К внутренним вызовам эксперты относят по-прежнему низкую диверсификацию экономики и, как следствие, высокую зависимость от энергоносителей, необходимость модернизации производства и повышения производительности труда на фоне постоянно растущих издержек, низкие доходы и закредитованность населения.

Но наибольшую потенциальную опасность для экономики РФ таит введение США новых санкций против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Это грозит масштабным бегством капиталов из страны. Власти РФ уверяют, что у них есть средства противостоять этому, и мало кто сомневается, что экономику в случае реализации такого сценария ждут серьезные проблемы.

Главная задача правительства в этой ситуации – заранее разрабатывать масштабные, серьезные и действенные меры противодействия шокам, не допуская, чтобы они нанесли серьезный ущерб. Ни значимые энергетические проекты, ни промышленность, ни финансовая сфера пострадать не должны, поэтому работы членам кабмина предстоит много.