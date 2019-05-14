МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Президентом Владимиром Путиным утверждена новая доктрина энергетической безопасности России.

"Утвердить прилагаемую доктрину энергетической безопасности Российской Федерации", — говорится в указе, который размещен на официальном портале правовой информации.

Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года утратила силу.

В новой доктрине энергобезопасности РФ поставлена задача развивать внутренний рынок сжиженного природного газа. "Задачами по совершенствованию территориально-производственной структуры топливно-энергетического комплекса с учетом необходимости укрепления единства экономического пространства Российской Федерации являются:… развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности территорий, удаленных от Единой системы газоснабжения", — сообщается в документе.

Необходимо исключить конкуренцию различных видов российских ресурсов на мировых энергетических рынках, отмечается также в новой доктрине.

"Задачами по совершенствованию государственного управления в области обеспечения энергетической безопасности являются… развитие конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса на внутреннем рынке и исключение не отвечающей экономическим интересам Российской Федерации конкуренции между различными видами российских энергоресурсов на мировых энергетических рынках", — говорится в документе.

В апреле в СМИ появилась оценка "Газпрома", согласно которой бюджет РФ в прошлом году недополучил порядка 30 миллиардов рублей в год из-за того, что продукция с имеющего льготы проекта "Ямал СПГ" вытесняет российский трубопроводный газ с его традиционных рынков сбыта, таких как Бельгия, Франция, Нидерланды, Великобритания. Позже "Газпром" заявил, что зампред правления концерна Виталий Маркелов сделал эту оценку как ученый, а не как представитель компании.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон после этого сообщил, что "Новатэк" не видит никакой конкуренции своего СПГ с трубопроводным газом "Газпрома".

Кроме того, Путин в доктрине энергобезопасности поручил обеспечить противодействие дискриминации российских компаний ТЭК на мировых энергорынках.

"Задачами по обеспечению международно-правовой защиты интересов российских организаций топливно-энергетического комплекса и энергомашиностроения, поддержке экспорта их продукции, технологий и услуг являются… противодействие дискриминации на мировых энергетических рынках российских организаций топливно-энергетического комплекса, осуществляющих экспорт продукции, технологий и услуг и участвующих в реализации международных проектов", — говорится в доктрине.

Путин в доктрине энергобезопасности поручил развивать интеграцию со странами ЕАЭС И СНГ, углублять партнерство в рамках БРИКС, ШОС, ФСЭГ и ОПЕК, следует из опубликованного документа.

"Развитие интеграционных связей в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств, углубление партнерства в сфере энергетики по линии объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, развитие сотрудничества с иностранными государствами в рамках Форума стран — экспортеров газа, с Организацией стран — экспортеров нефти и другими международными организациями", — говорится в документе в числе задач по обеспечению международно-правовой защиты интересов российских организаций топливно-энергетического комплекса и машиностроения.