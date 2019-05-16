МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, может внести изменения в свою дивидендную политику, один из обсуждаемых вариантов — привязать объем выплат к свободному денежному потоку, сообщил финансовый директор компании Александр Шарабайко.

"Мы сейчас рассматриваем изменение дивидендной политики. К заседанию совета директоров, которое состоится в конце августа, мы представим совету свои предложения по возможному изменению дивидендной политики", — сказал Шарабайко на телефонной конференции.

"Одна из возможностей, которые мы рассматриваем, — привязать их к генерированию свободного денежного потока", — добавил он. Дивидендная политика "Фосагро" предполагает выплаты в размере 30-50% чистой прибыли по МСФО.