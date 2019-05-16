КИЕВ, 16 мая /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять необходимые решения для завершения процесса "анбандлинга" (отделения функции оператора газотранспортной системы) до конца года, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Ранее наблюдательные советы "Нафтогаза" и компании "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту передачи последней функций оператора украинской ГТС. Согласно документу, анбандлинг должен быть завершен в начале 2020 года, после завершения действующего контракта на транзит газа с "Газпромом". Дорожная карта также должна обеспечить выполнение Украиной регуляторных требований ЕС.

По данным пресс-службы кабмина Ураины, в четверг прошло заседание Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе с участием премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Правительство Украины настаивает и требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом", — говорится в сообщении.

Как отмечается, выбранная в 2016 году модель анбандлинга учитывает все требования международных партнеров Украины и не требует ни внесения изменений в законодательство, ни каких-либо других действий, которые могут так или иначе задержать процесс разделения "Нафтогаза".

"Одно из заданий, которое я поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года, а впоследствии и наблюдательным советом компании, — полноценно реализовать принятые решения по анбандлингу, которые дают возможность получить сертифицированного оператора ГТС с полным выполнением обязательств по Третьему энергопакету", — цитирует Гройсмана пресс-служба. В то же время Гройсман отметил, что работа "Нафтогаза" в этом вопросе не была успешной.