По просьбе Минтранса исправляется ожидаемый срок завершения переноса серверов — в этом сообщении и предварявшей его молнии правильно писать "до конца 2021 года", то есть к 2022 году (не к 2023 году).

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Перенос серверов систем бронирования авиабилетов в РФ может завершиться до конца 2021 года, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

"Я думаю, до конца 2021 года полностью будет завершен этот процесс, и он будет ни в ущерб авиакомпаниям, ни в ущерб суверенитету Российской Федерации, ни в ущерб Западу", — сказал Юрчик.

Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.