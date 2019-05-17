МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Место председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, ставшее вакантным после назначения главы комитета Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии, займёт бывший помощник президента РФ по ВТС, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

"Этот вопрос решён, председателем будет предложен и выбран Кожин. Вопрос выносят на заседание (Совета Федерации) 22 мая", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин ранее освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост главу комитета Совфеда по экономполитике Мезенцева.