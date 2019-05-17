КИТАЙ ОТВЕТИЛ США

По итогам прошедшего на минувшей неделе раунда торговых переговоров между США и Китаем стороны не смогли договориться, и Китай в понедельник анонсировал ответные меры на американские пошлины. Пекин сообщил, что с 1 июня введет повышенные пошлины на товары из США объемом 60 млрд долларов. Эта новость произвела шоковый эффект на американские биржи – инвесторы не ожидали такого поворота, поэтому котировки резко рухнули — на 2,5-4%. Потом они восстановились в рамках коррекции, однако общая неопределенность никуда не делась. Рынки ожидают ответной реакции Вашингтона, а КНР обещает поддержку экономике страны, но эксперты сомневаются, что китайской экономике удастся избежать замедления на фоне торговых войн.

В Кремле не склонны преувеличивать последствия для России от торговой войны США и Китая, однако не отрицают, что ситуация негативно скажется на мировом экономическом климате. Это может повлиять на объемы импорта энергоносителей – основного экспортного товара РФ. С другой стороны, появляется шанс занять освободившуюся нишу – под взаимные пошлины подпадают товары на сотни миллиардов долларов, и наши предложения могут быть интересными. В частности, уже растет экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай, увеличиваются поставки других сырьевых ресурсов, да и определенных статей технологичного экспорта.

ВНИМАНИЕ НА ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

Президент Владимир Путин на этой неделе утвердил новую доктрину энергетической безопасности РФ. Этим документом, в частности, предписывается обеспечить противодействие дискриминации российских компаний ТЭК на мировых энергорынках. В документе поставлен акцент на применении российских технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения при реализации инвестиционных проектов в отраслях ТЭК для обеспечения энергобезопасности. В Совбезе актуализировали обозначенные в доктрине задачи, назвав главными угрозами санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии. Под прицелом проекты "Новатэка" и "Газпрома" ("Ямал- СПГ", "Сахалин-2"), а также формирующийся центр сжижения газа на Балтике, считают эксперты.

Кроме того, в Совбезе считают, что широкое применение иностранного софта с неконтролируемым содержимым на предприятиях ТЭК также угрожает энергетической безопасности России. Важно уделить внимание разработке новых технологий и производства современного оборудования в РФ. Эксперты отмечают, что иностранное ПО в энергетике пока лидирует. На фоне риска кибератак это становится серьезной проблемой. Такие инциденты способны не столько спровоцировать утечку информации, сколько нарушить технологический процесс и работу целой энергосистемы. Практически у половины российских предприятий энергосектора нет политики или стратегии по инфобезопасности, и решать это призвана, в частности, новая доктрина.

"ДРУЖБА" ВЫШЛА НА УРОВЕНЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ

Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел в четверг встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, в ходе которой обсудили ситуацию с загрязнением нефтепровода "Дружба" и способы ее урегулирования. По словам Козака, некачественной нефтью всё ещё заполнены две нитки "Дружбы", одну рассчитывают очистить через семь дней, вторую — через 22 дня. Основное внимание сейчас уделяется устранению последствий загрязнения, вопрос о компенсациях пока не обсуждается. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду сказал, что ущерб будет определен в течение месяца и в общем может быть меньше 100 млн долларов.

РФ и Белоруссия договорились создать рабочую группу для оценки убытков и способов компенсации. Пока стороны намерены обойтись без юристов. Козак заверил, что компенсации получат все, кто докажет реальные убытки, а платить будет "Транснефть". Эти суммы учтут при утверждении дивидендов компании. Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" будет обсуждаться на следующей неделе на уровне премьер-министров России и Белоруссии, и, скорее всего, по итогам встречи будут озвучены более конкретные решения и сроки. По словам Козака, чистая нефть пойдет по польскому участку нефтепровода в течение недели.

НЕФТЬ: БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ФАКТОР

В течение недели мировые цены на нефть растут на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Саудовской Аравии после атаки дронов на трубопровод. Объект получил незначительные повреждения, работа нефтепровода была приостановлена для оценки ущерба и ремонта, однако угроза нестабильности поставок сохраняется. Многие восприняли это, как начало реализации угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив для экспорта энергоресурсов. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

Эксперты считают, что сейчас больше риска для поставок из-за возможности новой войны США на Ближнем Востоке, чем риска для спроса из-за продолжения торговой войны с Китаем. На этом фоне нефть Brent уже приближается к отметке 73 доллара за баррель, а эксперты считают вероятным достижение уровней в 75-77 долларов за баррель. По их мнению, рост возможен до конца июня, пока не будет объявлено о тех или иных международных соглашениях, закулисная подготовка которых сейчас ведется. Многое зависит и от решения о продлении сделки ОПЕК+, которое должно быть принято до конца июня. Картель, в свою очередь, оценит международную ситуацию и, возможно, объявит о дальнейших планах в последний момент.

"ГАЗПРОМ" РОС НА ДИВИДЕНДАХ

На этой неделе котировки акций "Газпрома" обновили максимум за семь лет, превысив психологически значимый уровень 200 рублей. В целом за два дня акции газового холдинга выросли на 20%. Рост интереса к ним произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году. Это станет историческим рекордом для компании.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2018 год выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,5 трлн рублей. Таким образом, дивиденды по итогам 2018 года могут составить 27% от прибыли. Щедрость компании объясняется нуждами федерального бюджета, который ждет увеличения дивидендных выплат вплоть до 50%, считают аналитики. По их мнению, ближайшие несколько лет "Газпром" зафиксирует дивиденды на уровне 25% прибыли по МСФО, а после ввода больших инвестиционных проектов будет наращивать выплаты. Доходы от новых газопроводов могут увеличить прибыль компании в 1,5 раза. Это означает, что в перспективе 2-3 лет может пойти речь о дивидендах выше 20 рублей на акцию. Новые антироссийские санкции "накажут" Украину на сотни миллионов долларов

УКРАИНА ОБНОВИЛА САНКЦИИ

Кабинет министров Украины на заседании в среду расширил список товаров из РФ, запрещенных к ввозу в страну. Под запрет попали удобрения, сельхозпродукция, транспорт. Также Украина ввела эмбарго на импорт из РФ цемента и фанеры. По данным минэкономразвития Украины, импорт цементной продукции из РФ в 2018 году составил почти 17 млн долларов, а фанеры — около 19,7 млн долларов. Помимо этого, с 1 августа будут введены специальные пошлины на российские товары, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики. Эта мера – ответ на введение Россией в апреле запрета на импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки и ограничения поставок угля, бензина и дизтоплива.

По мнению экспертов, новые санкции против РФ отразятся на самой Украине. Собственное производство ввозимых из РФ товаров в стране отсутствует, его развитие потребует времени и денег. Безусловно, найти аналоги российской продукции на мировом рынке не составит труда. Много удобрений производится в США и Китае, а также в Белоруссии – ближайшем соседе Украины. По производству цемента лидируют Китай, Индия и США, автотранспорт можно закупать в том же Китае, США или ЕС. Однако ценовые условия у них существенно отличаются от российских, и не в лучшую для Украины сторону. Что касается России, то отечественные производители не пострадают существенным образом, поскольку основная масса торговых контактов с Украиной уже минимизирована, а желающих закупать нашу продукцию немало.

БИТКОИН ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — за неделю выросла примерно на треть, превысив во вторник максимум с июля 2018 года в 8 тысяч долларов. Эксперты считают, что причин для роста цены биткоина может быть несколько: эскалация торгового конфликта между США и Китаем грозит ослаблением доллара и юаня, и биткоин как альтернатива может быть интересен для некоторых категорий инвесторов. Спекуляции на рынке криптовалют вновь обретают популярность, причем многие стремятся перевести активы из альткоинов именно в биткоин, чья доля на рынке криптовалют уже составляет 60%.

Свою роль также играет развитие технологии блокчейна, запуск новых криптовалютных проектов и платформ, в том числе от "цифровых гигантов". Появился инструмент обновленного финансирования — IEO (Initial Exchange Offering, первичное предложение на биржах). Он уже сейчас позволяет привлекать криптовалюту в эквиваленте миллионов долларов. С таким ростом, вполне в скором времени можно наблюдать цену и в 10, 15 и 20 тысяч долларов за биткоин, считают эксперты. Вместе с тем, не исключена и спекуляционная составляющая – покупателей завлекают на рынок дальнейшей продажи большого объема и сильной коррекции, добавляют они.



