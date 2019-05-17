МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ухудшило свою оценку по росту российской экономики в январе, феврале и марте в годовом выражении, следует из сообщения министерства.

Так, рост ВВП РФ в январе текущего года, по оценке Минэкономразвития, был на уровне 0,3% против ранее сделанной оценки в 0,6%. В феврале рост составил 1% (ранее — 1,4%), в марте — 0,2% (ранее — 0,6%)

Росстат ранее в пятницу опубликовал оценку роста ВВП на уровне 0,5% в первом квартале 2019 года.