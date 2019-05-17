МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Степень выполнения условий соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ в апреле составила 150%, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на делегатов технического мониторингового комитета.

"ОПЕК и страны вне картеля выполнили условия соглашения о сокращении добычи примерно на 150% в апреле", — цитирует агентство слова делегатов.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется провести 19 мая в Джидде в Саудовской Аравии. Там же 17 мая проходит заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых страны будут определяться с дальнейшими перспективами договорённостей.