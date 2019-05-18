МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Власти Венесуэлы в мае имели возможность продать почти 14 т золота на сумму эквивалентную $570 млн, выяснил Блумберг.

С апреля эта страна продала порядка 23 т золота, сократив свои золотовалютные резервы до минимального за последние 29 лет показателя — $7,9 млрд.

Продажа золота осуществлялась в обход наложенных на республику Вашингтоном санкций.

Предположительно, вырученные от продажи деньги пойдут на финансирование импорта.