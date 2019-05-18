Венесуэла в обход санкций могла продать золото на $570 млн
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Власти Венесуэлы в мае имели возможность продать почти 14 т золота на сумму эквивалентную $570 млн, выяснил Блумберг.
С апреля эта страна продала порядка 23 т золота, сократив свои золотовалютные резервы до минимального за последние 29 лет показателя — $7,9 млрд.
Продажа золота осуществлялась в обход наложенных на республику Вашингтоном санкций.
Предположительно, вырученные от продажи деньги пойдут на финансирование импорта.
https://1prime.ru/state_regulation/20190518/829986841.html