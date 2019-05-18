АФИНЫ, 18 мая — ПРАЙМ. Никосия заявила протест Великобритании из-за высказываний британского министра, ставящего под сомнение права Кипра на исключительную экономическую зону (ИЭЗ), сообщил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис в интервью телеканалу РИК.

Кипр протестует против того, что Турция направила своё буровое судно в ИЭЗ Кипра.

Замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан на вопрос представителей общины греков-киприотов о действиях Турции заявил, что встречался с послом Турции и обсуждал это с ним, а позиция Великобритании заключается в том, что бурение для исследований нельзя вести в районах, суверенитет которых под сомнением.

"Турецкая буровая установка расположена в 30 морских милях от средней линий в пределах ИЭЗ Республики Кипр и в 80 морских милях от побережья Турции. Никто не может отрицать, что цель бурения Турции находится в пределах ИЭЗ Кипра. Это даже не рядом со средней линией. Это 30 морских миль в пределах нашей ИЭЗ от средней линии", — заявил Христодулидис.

По его словам, Турция утверждает, что у Кипра нет прав на этот район, и Великобритания по сути согласилась с этой позицией.

"Мы выразили свое несогласие, и это понятно. Наши контакты с британским правительством продолжаются, но нет никаких аргументов или чего-либо еще, чтобы оспаривать, что конкретный географический пункт находится в пределах ИЭЗ Республики Кипр", — заявил Христодулидис.

По его словам, Великобритания выступила накануне с новым заявлением, но Кипр не считает, что оно проясняет вопрос.

"Британия должна быть вдвойне, втройне осторожнее по сравнению с другими государствами. Президент Республики поставит вопрос перед премьер-министром Великобритании. У них могут быть свои собственные цели, но это ничего не значит для наших суверенных прав", — заявил Христодулидис.

Глава МИД заявил, что Кипр продолжает усилия и использует все имеющиеся в его распоряжении средства для прекращения незаконных действий Турции.