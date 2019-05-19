РИМ, 19 мая — ПРАЙМ. Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.

"Я думаю, сейчас нужно думать о том, что Россия является важным партнером и не должна находиться в изоляции", — заявил он в ходе крупной манифестации, организованной "Лигой" в Милане.

"Мы постараемся убедить остальных в этом, чтобы в итоге все с нами согласились", — сказал представитель "Лиги".

"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини, проводят в субботу в Милане крупную манифестацию с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы.