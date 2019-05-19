БИШКЕК, 19 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о динамичном развитии экономических отношений РФ и Киргизии, отметив, что за 2018 год товарооборот между странами вырос на 17%.

"В прошлом году наш товарооборот увеличился значительно, рост составил порядка 17%", — сказал он в воскресенье в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Дастанбеком Джумабековым, состоявшейся на полях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

"На 25% увеличился объем инвестиций российского бизнеса в экономику Кыргызстана", — добавил спикер. По словам Володина, выросло и число грузоперевозок в Россию: на треть за 2018 год.

Он отметил, что "это все говорит о том, что отношения между нашими странами развиваются".

Встреча состоялась в преддверии заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В понедельник спикеры парламентов стран-участниц Организации обсудят, в частности, вопросы сближения национальных законодательств; в тот же день состоится встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.