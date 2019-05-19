ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Дедолларизация имеет экономический смысл, в ближайшие 10 лет в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Конечно, да", — ответил Греф на вопрос, есть ли экономический смысл в дедолларизации.

"Мы сегодня пожинаем мощную диспропорцию в сфере технологии, абсолютную доминанту одной страны — Соединенных Штатов Америки. США продвинулись дальше всего остального мира. Сегодня, когда технологии стали инструментом геополитического давления, все страны озаботились на эту тему. Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов", — добавил он.

Греф отметил, что этими инструментами могут быть в перспективе китайский юань, евро. "Китайская валюта более перспективная с точки зрения скорости ее развития и внедрения", — указал он.

При этом он подчеркнул, что пока альтернативных инструментов не существует. "Если представить, что вдруг мы перестали пользоваться долларовыми инструментами, то просто наступит коллапс, потому что других инструментов в мире не существует", — заключил Греф.