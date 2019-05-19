ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Облигации федерального займа (ОФЗ) для населения являются одним из самых безопасных финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Да, абсолютно. Наверное, это один из самых безопасных (инструментов — ред.). Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых", — ответил он на вопрос, является ли ОФЗ для населения безопасным финансовым инструментом.

Греф также отметил, что является "неудачным" инвестором в валютные бонды. "Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги", — сказал он.

При этом глава Сбербанка отметил, что подушка — не лучшее место для хранения денег. "Подушка не самое приспособленное для хранения денег место. Крупные банки — это абсолютная надежность хранения денежных средств", — указал Греф.

Минфин выпускает "народные" ОФЗ с 2017 года, в отличие от рыночных облигаций они имеют фиксированную стоимость и не обращаются на вторичном рынке: владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене, но не могут продать или передать их другим лицам, за исключением продажи банку-агенту или передачи облигаций в наследство.

По замыслу Минфина, "народные" ОФЗ должны были стать альтернативой банковским депозитам. Поэтому доходность этих трехлетних привлекательнее, чем по вкладам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении, и зависит от срока владения ОФЗ-н.