МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в апреле замедлилась до 5,44% с 5,61% в марте, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в апреле 2019 года составила 5,44% после 5,61% в марте. Произошедшее снижение по большей части носит технический характер, поскольку связано с уходом из расчета показателя повышенных темпов роста цен марта-апреля 2014 года", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, в ближайший год трендовая инфляция, вероятно, снизится еще больше по тем же техническим причинам, так как из пятилетнего скользящего окна расчета будут уходить высокие значения инфляции конца 2014 — начала 2015 годов. Поэтому такое "техническое" замедление трендовой инфляции нельзя будет однозначно интерпретировать как уменьшение инфляционного давления, отмечает регулятор.

"Вместе с тем оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, который не включает в себя инфляционный всплеск конца 2014-начала 2015 года, составила 4,2% в апреле после 4,18% в марте. Это указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции", — добавляется в сообщении.