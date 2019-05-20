КЫЗЫЛ, 20 мая /ПРАЙМ/. Проблемы небольших регионов не всегда слышны на федеральном уровне, поэтому им нужен своеобразный "мегафон" в лице министра-куратора, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте объявил о решении назначить кураторов из федерального правительства для регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Первым регионом, у которого появился куратор из правительства, стала республика Тыва, ответственным за регион был назначен Орешкин. Всего ожидается, что члены кабмина возьмут шефство над 10 регионами России.

В понедельник Орешкин провел в Кызыле совещание по вопросам социально-экономического развития республики Тыва. В выездном заседании приняли участие представители ключевых федеральных министерств и ведомств, а также региональные власти. На встрече обсуждались в том числе и вопросы реализации национальных проектов в Тыве.

"В этом как раз задача института кураторства, чтобы всех собирать, чтобы отстаивать интересы, потому что когда губернатор с населением 320 тысяч человек — его голос на федеральном уровне не всегда слышен", — рассказал Орешкин журналистам.

"Я работаю в качестве "мегафона" для губернатора", — добавил он.