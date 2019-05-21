МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет во вторник в Воронеже заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса (АПК) и развитию сельских территорий, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Медведев в Воронеже проведет заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Участники заседания обсудят основные направления разработки государственной программы Российской Федерации по комплексному развитию сельских территорий", — говорится в сообщении.

Основными целями проекта государственной программы были определены сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3% в 2025 году, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 году, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году.

В заседании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, а также представители других ведомств, главы регионов и руководители профильных предприятий и организаций.

Также в рамках рабочей поездки Медведев примет участие в Форуме сельских депутатов партии "Единая Россия" и проведет прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии. В рамках форума будут обсуждаться вопросы социального развития села и проект государственной программы "Развитие сельских территорий", подготовленный Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина.

В работе форума примут участие более 250 человек, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, первый замглавы аграрного комитета Госдумы, координатор партпроекта единороссов "Российское село" Владимир Плотников, белгородский губернатор, председатель общественного совета проекта "Российское село" Евгений Савченко, другие депутаты Госдумы, представители ведомств, а также депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники.

Участники форума смогут принять участие в трех панельных дискуссиях. После состоится пленарное заседание форума, в ходе которого премьер-министру представят предложения, выработанные на дискуссиях.

Кроме того, Медведев посетит ряд социальных объектов области и встретится с губернатором Александром Гусевым.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2019 года разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий. В начале декабря 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев предложил перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.