КИЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии — 57,03%, из Молдавии — 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.

Решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из этих стран приняла во вторник межведомственная комиссия по международной торговле.

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"Комиссия установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдавии в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран", — говорится в сообщении.

"Комиссия приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% — с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% — с товара происхождением из Республики Молдова. Пошлина будет взиматься в течение пяти лет", — информирует министерство.

Ранее в мае кабмин Украины ввел эмбарго на импорт из России портландцемента, глиноземистого, шлакового, сульфатостойкого и аналогичных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.