МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2018 год, следует из сообщения компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию прибыль в размере 1,921 миллиарда рублей, полученную ПАО "ЧЦЗ" по результатам 2018 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать", — говорится в релизе. Компания не начисляла дивиденды и за 2017 и 2016 годы.

Годовое собрание акционеров назначено на 25 июня, дата закрытия реестра — 1 июня. В повестку дня собрания акционеров, утвержденную советом директоров, входят и другие стандартные вопросы, в частности, утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2018 год, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии компании, утверждение аудиторов.

ЧЦЗ — вертикально интегрированная компания с полным технологическим циклом производства металлического цинка, крупнейший производитель этого металла в РФ. Мощности группы расположены в России (Челябинск) и Казахстане (поселок Акжал). Предприятие контролируется структурами Искандара Махмудова и входит в состав холдинга УГМК. В 2018 году завод произвел 191 тысячу тонн цинка и сплавов на его основе, план на 2019 год — 200 тысяч тонн.