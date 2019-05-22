МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 14 по 20 мая осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,3%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России шестую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля. Ранее инфляция девять недель сохранялась на уровне 0,1% (с 22 января по 25 марта).

За прошедшую неделю цены на баранину выросли на 1%, пшено – на 0,8%, вермишель – на 0,5%, мясные консервы и рис – на 0,3%, говядину, подсолнечное масло, маргарин, стерилизованное молоко, сыры, печенье, чай, соль – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2,9%, сахар-песок – на 0,4%, свинину и карамель – на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на репчатый лук – 6%, картофель – 4,5%, морковь – 2,6%, яблоки – 1,1%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, огурцы – на 4,7%, белокочанная капуста – на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Минэкономразвития РФ не видит оснований для корректировки своего прогноза по инфляции в 2019 году в 4,3%, сообщал в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин.