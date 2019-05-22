ИННОПОЛИС (Татарстан), 22 мая /ПРАЙМ/. Россияне в 2024 году получат доступ к электронным медицинским документам на портале госуслуг, сообщил Национальный центр информатизации (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех").

"В 2024 году все государственные и муниципальные медорганизации будут обеспечивать доступ гражданам к электронным меддокументам в личном кабинете "Моё здоровье" на портале госуслуг. В 2019 году доля таких организаций составит 4%, а в 2020 году – 20%", — говорится в сообщении организации. Эти показатели будут достигнуты в рамках федпроекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ", реализуемого Минздравом РФ и Национальным центром информатизации.

НЦИ разработал подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" (РЭМД), входящую в состав ЕГИСЗ. Подсистема собирает сведения от информационных систем в сфере здравоохранения об электронных медицинских документах, созданных в медорганизациях. Ее целью является предоставление гражданам электронных медорганизаций через портал госуслуг, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия и создание условий для перехода медицинских организаций от бумажного медицинского документооборота к юридически значимому электронному медицинскому документообороту.

"Одна из главных задач федпроекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения" — выстроить работу медицинских информационных систем на уровне региона, завершить их интеграцию с подсистемами ЕГИСЗ. При переезде в другой город или регион человек сможет получить доступ к своим меддокументам через личный кабинет на сайте госуслуг (ЕПГУ)… Возможность доступа каждого гражданина к своим электронным меддокументам должна быть обеспечена до конца 2024 года", — заявила замминистра здравоохранения РФ Елена Бойко, слова которой приводятся в сообщении.

С начала 2019 года субъекты РФ начали активно подключаться к подсистеме РЭМД, по состоянию на начало мая 2019 года более трети субъектов начали передавать сведения об электронных медицинских документах в подсистему. В мае 2019 года в личном кабинете "Моё здоровье" портала госуслуг для жителей пилотных регионов (Краснодарский край, Тульская и Белгородская области, Республика Северная Осетия — Алания) будет доступна услуга получения доступа к электронным медицинским документам, которая позволит гражданам просматривать свои медицинские документы, а также управлять их доступностью для медицинских работников.