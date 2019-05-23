МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг примет участие в расширенном заседании коллегии Минэкономразвития об итогах работы министерства в 2018 году и задачах на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Двадцать третьего мая Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии министерства экономического развития Российской Федерации. С докладом об итогах деятельности министерства в 2018 году и задачах на 2019 год выступит министр экономического развития Максим Орешкин", — говорится в сообщении.

Также Медведев вручит государственные и правительственные награды сотрудникам Минэкономразвития, федеральных служб и Торгово-промышленной палаты России.