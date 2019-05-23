МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о проведении в ряде городов эксперимента по квотированию загрязняющих выбросов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения этих выбросов и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперимент планируется провести в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 1 июля принять закон, предусматривающий квотирование загрязняющих выбросов в крупных промышленных центрах, в том числе в Липецке, Магнитогорске и Норильске.