МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о создании единой системы управления высокоопасными отходами, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Как сообщается, в настоящее время на территории РФ отсутствуют объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий и позволяющие обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.

"Законопроектом предлагается создать единую государственную систему обращения с такими отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов опасности и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ними", — говорится в сообщении.

Предлагается также установить, что индивидуальные предприниматели и юрлица, в результате деятельности которых образуются отходы, будут вправе их накапливать, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть организации, которые при наличии соответствующей лицензии уже занимаются утилизацией отходов первого и второго классов опасности, смогут работать и в дальнейшем. Федеральный оператор не будет монополистом в этой области, при этом размер платы за его услуги предлагается определять путем государственного тарифного регулирования.

"С учетом успешного опыта реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с чрезвычайно опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре, предлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами первого и второго классов опасности за "Росатомом", — отмечается также в сообщении.

По официальным данным, которые приводит кабмин, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн отходов первого класса опасности (чрезвычайно опасные) и второго класса опасности (высокоопасные).