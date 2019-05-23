МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Институт региональных проблем составил индекс эффективности работы вице-премьеров в проблемном поле за последний год. В числе лидеров оказались первый зампред российского правительства Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак, пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

По мнению авторов исследования, членам кабмина удалось справиться с негативом в информационной повестке, связанной с пенсионной реформой и повышением розничных цен на бензин, благодаря скорости реакции и открытости. Авторы исследования опирались на данные "Медиалогии" и собственного мониторинга СМИ.

На первом месте по общественному резонансу оказались вопросы безработицы, низких зарплат и прожиточный минимум, на втором — пенсии. Эффективнее всех из членов кабмина, согласно исследованию, удалось реагировать на негатив Силуанову благодаря тому, что он проявляет "компетентность в социальных вопросах или вопросах промышленной политики, не отрываясь от удобной для себя финансовой лексики". Так, первый вице-премьер "отрабатывает" не только вопросы бюджета, но и всю правительственную повестку.

Козак, курирующий вопросы энергетики, открыто признал необходимость решать проблему с ростом цен на топливо в стране. Его нестандартное решение было принято за счет прямого диалога с бизнесом и последовавшего заключения соглашения о заморозке цен.

Тройку антирейтинга возглавляют вице-премьеры Татьяна Голикова, Алексей Гордеев и Виталий Мутко.