МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска не имеет отношения к семи компаниям, перерегистрировавшимися в специальном административном районе в Калининграде на этой неделе, заявила РИА Новости его представитель.

"Перечисленные компании не имеют к Олегу Дерипаске никакого отношения", — сказала она.

Во вторник, 21 мая, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что семь структур, аффилированных с бизнесменом Олегом Дерипаской, перерегистрировались в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде.

Речь идет о структурах: "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед" и "Цератозамия Консалтантс Лимит".

Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморский крае.

Резиденты САРа полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов также действуют особые режимы валютного регулирования и 5%-ный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.