ФРАНКФУРТ, 23 мая — Dow Jones. Руководители Европейского центрального банка в ходе апрельского заседания предупредили, что слабость экономики еврозоны может сохраняться дольше, чем ожидалось. Они подчеркнули свою готовность использовать все доступные инструменты политики для поддержания экономики региона.

Согласно опубликованным в четверг протоколам заседания ЕЦБ, состоявшегося 9-10 апреля, руководство центрального банка обеспокоено устойчивой слабостью инфляции и экономических индикаторов, особенно в ключевом производственном секторе.

Они выразили беспокойство тем, как отрицательные процентные ставки ЕЦБ влияют на прибыльность банков региона. В настоящее время ключевая процентная ставка ЕЦБ находится на уровне —0,4%.

Экономика еврозоны начала замедляться с середины прошлого года, чему отчасти способствовали проблемы вокруг переговоров по Brexit, а также напряженность международных торговых отношений.

Последние данные и результаты опросов указывают на слабость темпов роста экономики еврозоны в мае, несмотря на восстановление активности в первые три месяца года.

Руководители ЕЦБ также предупредили, что некоторые актуальные на тот момент данные оказались более слабыми, чем ожидалось. Уверенность в восстановлении экономики региона во второй половине года "несколько снизилась", добавили представители центрального банка.

"Инфляция остается значительно ниже целевого уровня, а инфляционные ожидания рынка ослабли, тогда как прогнозируемая конвергенция реальной и ожидаемой инфляции постоянно откладывается на более поздний срок", — говорится в протоколах заседания.

Среднесрочный целевой уровень инфляции ЕЦБ находится немного ниже 2%, но в последние годы инфляция недотягивает до него.

Руководители ЕЦБ "подчеркнули свою решимость сохранять готовность к изменению инструментов денежно-кредитной политики, если это будет целесообразно" для обеспечения стабильного ускорения инфляции, говорится в протоколах.

Они также призвали провести дальнейший анализ влияния отрицательных процентных ставок на прибыли банков и кредитование.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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