МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в апреле замедлили рост до 0,5% с 0,9% в марте, в годовом выражении рост составил 10,7%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 0,6%.

В апреле 2019 года в добыче полезных ископаемых увеличение цен на прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки, составило 3,8%, на продукцию добычи и обогащения железных руд – 3,3%, на соль – 2,6%.

В обрабатывающих производствах наибольший прирост цен отмечен в металлургическом производстве, где чугун, сталь и ферросплавы подорожали на 3,6%, медь — на 3,5%, свинец, цинк и олово — на 2,4%.

Вместе с тем выросли цены и на отдельные виды нефтепродуктов: судовое топливо – на 9,9%, нефтяные кровельные битумы – на 5,3%, прочие нефтяные газы, не включенные в другие группировки – на 5,1%, нефтяные строительные битумы – на 5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 4,7%, газойли – на 3,8%, кокс и полукокс из каменного угля – на 2,7%.

Цены производителей промышленных товаров в России за 2018 год, по данным Росстата, выросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.