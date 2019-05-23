МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Новое повышение пошлин США на импорт товаров из Китая обойдется среднему американскому домохозяйству в 417 долларов в год дополнительно, следует из исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка — участника ФРС.

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился ранее безрезультатно на фоне решения об очередном повышении американских пошлин на китайские товары — до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год с прежних 10%.

"В результате введения нового раунда пошлин общие годовые затраты для типичного домохозяйства составят 831 доллар", — говорится в сообщении. При этом с учетом только существующего уровня пошлин такие дополнительные расходы составят 414 долларов в год, говорится там же.

При этом общие потери для американской экономики при введении новых импортных пошлин выросли бы до 8,84 миллиарда долларов в месяц с нынешних 4,4 миллиарда, подсчитали в ФРБ.

В исследовании также поясняется, что в целом по мере роста импортных пошлин у крупных компаний США появляется больше стимулов для покупки товаров по более высоким ценам в других странах или товаров отечественных производителей, и это может привести к снижению доходов, которые США могут получить от своих пошлин на китайские товары.

Также президент США Дональд Трамп ранее распорядился начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ в понедельник китайское министерство финансов заявило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов в год, поскольку переговоры о регулировании торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира приостановились.