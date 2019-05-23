МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ подготовила порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивом рунете, соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Планируемый срок вступления постановления в силу — 1 ноября. Документ определяет виды угроз, при которых будет приниматься централизованное управление связью. К ним относятся угрозы целостности (невозможность установить соединение между пользователями), угрозы устойчивости (нарушение работы сети при отказе части оборудования, природных или техногенных катастрофах) и угрозы безопасности (попытки взломать оборудование провайдеров или оказать дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие на сети связи).

Согласно проекту, централизованное управление сетью связи общего пользования будет осуществляться Роскомнадзором в случаях неотложного реагирования на угрозы. Для этих целей предусматривается создание при ведомстве центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также установка в сетях операторов "технических средств противодействия угрозам".

Указывается, что при невысоких рисках угроз централизованное управление может осуществляться операторами связи и владельцами технологических сетей связи по указаниям Роскомнадзора. При этом отчет о выполнении указания направляется в срок до 3 часов с момента его исполнения или немедленно при невозможности исполнения указания с мотивированным обоснованием причин.

В случае если у оператора есть претензия к функционированию оборудования, установленного в его сетях, то он сможет направить ее в Роскомнадзор. Срок рассмотрения претензии, согласно документу, составит трое-пятеро суток с момента получения. А при неисправности оборудования, подтвержденного ведомством, оператор имеет право не направлять трафик через него.

Президент России Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.