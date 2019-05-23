САРАТОВ, 23 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза" (город Энгельс Саратовской области), который предупредил о возможном массовом сокращении штата и отправил работников в режим простоя, сообщил в четверг депутат Госдумы от Саратовской области (ЕР) Николай Панков.

"Тролза" с 14 марта перевела 440 работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. По поручению губернатора области Валерия Радаева создана рабочая группа по оздоровлению завода. В правительстве отмечали, что власти региона совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.

Панков сообщил, что ситуацию вокруг "Тролзы" в четверг обсуждали в Минпромторге РФ на совещании под председательством замглавы ведомства Александра Морозова. "В большей степени рассматривали ситуацию с привлечением потенциальных инвесторов… Все понимают, что предприятие нужно оздоравливать. При Минпромторге создали рабочую группу для проработки различных предложений", — написал Панков в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул необходимость сохранить трудовой коллектив "Тролзы" с учетом направленности завода. "В продолжение темы спасения "Тролзы". Замминистра Морозов считает, что проблема исключительно в менеджменте. Нужно привлечь потенциальных инвесторов", — написал Панков в своем аккаунте в Instagram.

Ранее депутат допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве не стали комментировать РИА Новости эту информацию.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.