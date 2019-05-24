МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас в пятницу обсудят в том числе ситуацию с нефтепроводом "Дружба", сообщает пресс-служба правительства РФ.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договоренность о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов их компенсации. Позднее, в середине мая Козак заявлял, что компенсировать ущерб компаниям, пострадавшим из-за загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", будет "Транснефть".

Кроме того, на встрече премьеров планируется затронуть вопрос задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей". РФ в 2012 году обвиняла Белоруссию в экспорте нефтепродуктов под видом разбавителей и растворителей, оценивая потери своего бюджета из-за недополученных пошлин в 1,5 миллиарда долларов. Белорусское руководство официально так и не признало существования закамуфлированного экспорта нефтепродуктов, однако в августе 2012 года прекратило экспорт растворителей и разбавителей.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СОЮЗНИКИ

Председатель правительства РФ и премьер-министр Белоруссии, помимо ситуации с нефтепроводом "Дружба", планируют обсудить интеграционные процессы и торгово-экономические отношения между двумя странами.

Правительство РФ подчеркивает, что Белоруссия является стратегическим союзником России. Страны ведут работу по формированию единого миграционного пространства, гармонизации законодательства по целому ряду направлений, реализуют положения программного документа – приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Тесное взаимодействие также осуществляется в вопросах внешней политики, обеспечения коллективной безопасности.

В текущем году исполняется 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства. В его рамках созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в области социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Ежегодно за счет бюджета Союзного государства (в 2019 году предусмотрен в размере 7,25 миллиарда российских рублей в доходной части и 6,33 миллиарда – в расходной) реализуются союзные программы и проекты в области медицины, экологии и научно-технических исследований.

Выработку предложений по развитию союзных отношений в настоящее время ведут созданные по поручению глав государств рабочие группы, возглавляемые министрами экономического блока двух стран.

Отмечается, что доля России в общем объеме белорусского товарооборота стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 года – 49,5%), доля Белоруссии в товарообороте России – около 5%. По данным, которые приводит кабмин, в 2018 году взаимный товарооборот увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил 35,56 миллиарда долларов. Экспорт из России в Белоруссии – 22,61 миллиарда долларов (+15,4%), импорт из Белоруссии в Россию – 12,95 миллиарда (+0,4%).

Кабмин также напоминает, что Россия удерживает первое место по инвестициям в белорусскую экономику. Накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда), белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона). Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство при участии госкорпорации "Росатом" Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт по технологии постфукусимского периода.