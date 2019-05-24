МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Министерство торговли США предлагает вводить компенсационные пошлины против стран, которые искусственно занижают курс своей валюты по отношению к доллару, заявил глава ведомства Уилбур Росс.

"Эта ответная мера предупреждает иностранных экспортеров, что минторг может возместить валютные субсидии, которые вредят американской промышленности. Иностранные государства больше не смогут использовать свою валютную политику, чтобы нанести ущерб американским рабочим и предпринимателям", — заявил министр, слова которого приводит агентство Рейтер.

Агентство Блумберг ранее со ссылкой на источники сообщало, что США на торговых переговорах с Китаем просят Пекин сохранять стабильный курс юаня, и этот вопрос поднимался в ходе нескольких раундов переговоров. США отметили, что любая попытка обесценить юань будет встречена более высокими тарифами со стороны США. Блумберг добавлял, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.