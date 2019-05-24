МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Кабмин РФ может продлить работу угольных электростанций в европейской части РФ и на Уране в вынужденном режиме (вводится для дорогостоящей, но необходимой для энергосистемы генерации) для формирования топливно-энергетического баланса в соответствии с энергостратегией РФ до 2030 года, следует из постановления правительства, которое вносит изменения в правила оптового энергорынка.

Также правительство внесло изменения в части ценообразования. Если вынужденную генерацию необходимо продолжать эксплуатировать соответствии с энергостратегией РФ, то цену мощность этих станций с 2022 по 2026 годы будет устанавливать правительство, исходя из экономически обоснованных затрат с учетом прогнозной прибыли от продажи электроэнергии. При этом снимается ограничение, что цена на мощность этой вынужденной генерации ограничена уровнем цены на мощность по итогам конкурентного отбора мощности или уровнем цен предыдущего года.

Такие изменения могут коснуться убыточной Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга". В марте "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что вице-премьер Дмитрий Козак отклонил идею Минэнерго о введении преференций для угольной генерации в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона). Позже газета писала, что ГЭХ отозвал свою заявку на получение статуса "вынужденной" генерации для Новочеркасской ГРЭС из-за затянувшегося согласования подготовленного Минэнерго проекта постановления о точечной поддержке убыточной угольной генерации в европейской части РФ и на Урале.