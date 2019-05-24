МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Комиссия правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса обсудила вопросы господдержки строительства рыбопромыслового флота, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

"Вопросы новых мер господдержки строительства маломерного, среднетоннажного и транспортного флота, а также внедрения и расширения применения электронных средств в целях осуществления государственного контроля и надзора при осуществлении рыболовства обсуждались на заседании правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое состоялось под председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева", — сказали в пресс-службе.

С основным докладом на заседании выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По мнению Росрыболовства, основной мерой поддержки обновления рыбопромыслового флота является предоставление квот на инвестиционные цели. К середине 2023 года по итогам первых двух этапов кампании по предоставлению долей инвестиционных квот на российских верфях предполагается строительство 33 новых рыбопромысловых судов.

"Илья Шестаков заверил, что уже в текущем году будут распределены 100% инвестиционных квот на наиболее ликвидные биоресурсы: минтай, сельдь, треска и пикша. Для повышения интереса инвесторов к пакетам квот на добычу донно-пищевых видов рыб для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна планируется увеличить размер такой квоты в расчете на одно судно и расширить перечень объектов промысла за счет видов, ранее не задействованных в инвестквотах", — сообщил представитель вице-премьера.

Другой мерой господдержки для обновления флота могут стать разрабатываемые правила субсидирования строительства маломерных и среднетоннажных судов для промысла неквотируемых видов водных биоресурсов, к которым не применим механизм инвестиционных квот. Так, рыбопромысловому предприятию предлагается компенсировать до 30% от стоимости строительства судна.

"Всего в рамках данной меры господдержки предполагается строительство около 120 малых и средних судов различных типов, включая 20 судов для марикультурных предприятий. Объем бюджетного финансирования оценивается в 14,4 миллиарда рублей. Глава Росрыболовства отметил, что уже сегодня интерес к правилам предоставления субсидий 30% капитальных затрат проявили многие хозяйства", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, будет рассмотрена возможность распространения действия данной меры господдержки и на строительство необходимых в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах транспортных судов-рефрижераторов. Сейчас организации высказывают заинтересованность в строительстве не менее 13 транспортных судов. По итогам обсуждения правкомиссия поддержала меры, предложенные Росрыболовством.