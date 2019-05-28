Расширен второй абзац; по просьбе АНО "СОДФУ" уточняется информация по налогу в третьем абзаце — вместо "НДС" правильно писать "налог на прибыль".

МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Служба финансового уполномоченного рассчитывает, что сможет выйти на самоокупаемость на третьем году своей работы, сообщила журналистам руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО "СОДФУ") Ольга Крайнова.

С 3 декабря 2018 года страховые компании могут добровольно присоединиться к работе финансового уполномоченного, а уже с 1 июня текущего года он будет в обязательном порядке рассматривать обращения потребителей в адрес страховых организаций, которые продают ОСАГО. Служба установила, что страховщику придется заплатить 45 тысяч рублей за рассмотрение дела, если омбудсмен встанет на сторону потребителя. Если в споре выиграет страховщик, то он не будет платить ничего. Граждане могут обращаться к омбудсмену бесплатно, а автоюристам придется заплатить 15 тысяч за каждое дело.

Крайнова пояснила, как рассчитывалась ставка на рассмотрение дела для страховщиков: служба учитывала предполагаемое количество обращений (если исходить из статистики судебных споров, их может поступить 380 тысяч за год) и затраты на их рассмотрение. Также был учтен налог на прибыль в размере 20%, освобождение от уплаты которого финомбудсмен уже обсуждает, и возможная доля взносов, которые страховщики не оплатят по тем или иным причинам. По всем параметрам установлены максимально допустимые границы — например, доля неуплат не должна составить больше 10%, иначе стоимость рассмотрения дела придется повысить.

"KPI (показатель эффективности — ред.) мы себе ставим — выйти на третьем году на самоокупаемость. Ставка, если мы не ошиблись, если все допущения верны, позволяет это сделать в случае отмены налога со следующего года", — пояснила Крайнова.

Единственным учредителем службы является Центробанк, который поставил ей задачу выйти на самоокупаемость. Для начала работы ЦБ выделил на этот институт 3 миллиарда рублей. По мере работы службы станет понятнее, с какой нагрузкой ей придется справляться. Если обращений будет больше, чем предполагалось, то штат сотрудников может быть расширен, в том числе, и за счет добавления омбудсменов, не исключает Крайнова.

Как отметил, в свою очередь, главный финуполномоченный Юрий Воронин, основная цель института — призвать страховщиков и их клиентов договариваться друг с другом без привлечения третьей стороны и без обращения в суд. Но если все же спор не удастся разрешить, его нельзя будет перенести в суд в обход финансового уполномоченного. Ранее Воронин также предполагал, что страхование может потребовать и трех омбудсменов. На данный момент единственным страховым омбудсменом назначен глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.