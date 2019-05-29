МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит пакет поправок в налоговое законодательство, которыми, в том числе, предлагается установить нулевую ставку по налогу на прибыль для ряда организаций культуры, образования и медицины, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В целях реализации послания президента России Федеральному Собранию законопроектом вносятся существенные изменения в законодательство о налогах и сборах. В частности, предлагается установить нулевую ставку по налогу на прибыль организаций в отношении доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек и нулевую ставку по налогу на прибыль для образовательных и медицинских организаций", — говорится в сообщении.

Законопроект содержит ряд других поправок. В том числе, в перечень доходов, не подлежащих налогообложению, предлагается включить доходы казенных учреждений, подлежащих перечислению в соответствующие бюджеты.