МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект, наделяющий рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области аквакультуры. В частности, предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для аквакультуры (рыбоводства)", — говорится в сообщении.

Кроме того, при производстве или выращивании объектов аквакультуры рыбоводному хозяйству необходимо на территории, прилегающей к рыбоводному участку, создать соответствующую инфраструктуру.

Проект также предоставляет возможность использования для аквакультуры земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами, расположенными в границах земельного участка, для осуществления прудовой аквакультуры, а также для осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком.

Предусматривается, что максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для рыбоводства, будут устанавливаться законами субъектов России.