БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Россельхознадзор считает очень высоким риск появления африканской чумы свиней (АЧС) на Дальнем Востоке, заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.

"Риск очень высокий. И с этим ничего не сделаешь, потому что это, в том числе, через природу идет… И Китай не говорит правду… А потери, о которых говорят сегодня, на самом деле гораздо больше", — отметил он.

По мнению Данкверта, в ближайшие три года произойдет передел мясного рынка из-за этого заболевания. "Будет очень широкий всплеск проблем, в том числе в Юго-Восточной Азии, в том числе Таиланд. Они не защищены", — сказал он.

"Мы обсуждали это с аргентинской стороной в контексте того, что из-за африканской чумы будет передел всего мясного рынка, потому что тот объем мяса, который Китай будет вынужден покупать, его не может никто компенсировать. Его не компенсируешь говядиной из Аргентины, это дорого", — подчеркнул чиновник.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

В начале августа 2018 года министерство сельского хозяйства Китая, крупнейшего в мире производителя свинины, сообщило о вспышке АЧС в провинции Ляонин на северо-востоке страны — это было первым случаем появления болезни в КНР. После этого несколько случаев АЧС было зарегистрировано на востоке и северо-востоке Китая. В январе Россельхознадзор сообщал, что Китай из-за АЧС уничтожил свыше 915 тысяч свиней.