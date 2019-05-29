ПЕКИН, 29 мая — ПРАЙМ. Использование США всех возможных инструментов и государственной мощи для подавления компании Huawei создало опасный прецедент, в будущем такие действия могут быть направлены против любой отрасти и любого предприятия, заявил на пресс-конференции в среду главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин. Компания Huawei подала иск в США в связи с внесением ее в черный список

"Крайне несправедливо, что такая сильная страна как США, прибегла к использованию все своей государственной мощи, а также пустила в ход дипломатические ресурсы по всему миру, чтобы подавить одно частное предприятие", — заявил Сун Люпин.

Он подчеркнул, что эти действия США "создали опасный прецедент".

"Сегодня это телекоммуникационная отрасль и Huawei, завтра (в такой ситуации — ред.) может оказаться любая отрасль, любое предприятие", — отметил он.

Главный специалист по правовым вопросам компании Huawei Сун Люпин добавил, что США пытаются создать ложное чувство безопасности в киберпространстве и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере.

"Обеспечение кибербезопасности всегда было руководящим принципом для Huawei, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить поставлять безопасную и передовую продукцию", — сказал Сун Люпин.

Он подчеркнул, что "правительство США использует кибербезопасность в качестве предлога для получения общественной поддержки своих скрытых мотивов".

"Действия США не несут совершенно никакой пользы для кибербезопасности, они могут создать лишь своего рода ложное чувство безопасности и отвлечь всех от реальных проблем в этой сфере", — добавил Сун Люпин.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.