НУР-СУЛТАН, 29 мая — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию союза, а также пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции.

Церемония подписания документов прошла в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.