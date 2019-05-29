МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 21 по 27 мая осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России седьмую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля. Ранее инфляция девять недель сохранялась на уровне 0,1% (с 22 января по 25 марта).

За прошедшую неделю цены на мороженую рыбу и рис выросли на 0,5%, пшено – на 0,4%, баранину, сливочное масло, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, шоколадные конфеты – на 0,3%, говядину, ржаной хлеб, макаронные изделия, вермишель, печенье и соль – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 2,8%, сахар-песок – на 0,8%, гречневую крупу – на 0,4%, мясо кур и стерилизованное молоко – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на картофель – 5,5%, репчатый лук и морковь – 2,8%, яблоки – 1,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,2%, огурцы – на 4,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо – на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Минэкономразвития РФ не видит оснований для корректировки своего прогноза по инфляции в 2019 году в 4,3%, сообщал в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин.