МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин "орденом за заслуги перед рынком", говорится в сообщении НТС.

ФАС ранее в среду сообщила, что выдала предостережение президенту НТС из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин — минимум на 10-13%. В ведомстве заявили, что "такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов".

"Мы живем в стране, где заявление руководителя общественной организации — это, согласно решению органа, "обеспечивающего" конкурентный порядок в экономике нашей страны, действие, которое может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Реальную координацию не видим, доминирующее положение фиксировать не хотим, но за заявление — предостережение выпишем. И каждый раз, когда нечто похожее происходит, мне кажется, что правы те, кого штрафуют. В общем, будем считать, что это орден за заслуги перед рынком", — приводятся в сообщении слова Баженова.

Ранее в мае сразу два топливных союза — Российский (РТС) и Независимый (НТС) — обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмами, в которых заявили о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо. В частности, НТС отметил, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на СПбМТСБ на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на Аи-95 — на 18,5%, на летнее дизельное топливо — на 2,5%.