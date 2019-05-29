МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Татьяну Голендееву от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) в связи с ее выходом на пенсию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Голендееву Татьяну Николаевну от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с выходом на пенсию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Медведев назначил двух заместителей руководителя ФТС — Дениса Терещенко и Андрея Москальца.