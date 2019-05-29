МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, в том числе учитывающими поручения президента РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В целях реализации послания главы государства Федеральному собранию законопроектом предлагается установить нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, а также установить на постоянной основе нулевую ставку по налогу для образовательных и медицинских организаций, поясняет кабмин.

В целях выполнения поручения президента России также сокращается с пяти до трех лет минимальный срок владения недвижимостью, по истечении которого доход, полученный от ее продажи, освобождается от НДФЛ, в случае если она является единственным жилым помещением, находящимся в собственности гражданина.

Помимо этого, законопроектом уточняются условия предоставления имущественных налоговых вычетов при приобретении жилья (в части расходов на погашение процентов), а также полученного в дар имущества. В случае реорганизации организации и переходе правопреемника на специальный налоговый режим предусматривается восстановление ранее принятых к вычету сумм НДС.

Документ содержит и другие нормы, в том числе направленные на совершенствование налогового контроля в отношении высокорисковых трансграничных сделок и установление обязательных требований к проведению взаимосогласительных процедур в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. С 1 января 2022 года допускается осуществление зачета сумм излишне уплаченных (взысканных) платежей вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).

Правительство поручило Минфину при подготовке законопроекта в Госдуме ко второму чтению обеспечить включение в него положений, предусматривающих, в том числе право налогоплательщика на применение нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан на бессрочной основе. Также кабмин предложил отнести к подакцизным товарам и установить соответствующие налоговые ставки в отношении электронных систем доставки никотина многоразового использования и рассмотреть вопрос об отнесении кальянных смесей к подакцизным товарам.