МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в 2019 году предлагает дополнительно направить 4 миллиарда рублей на терминал "Утренний" "Новатэка", следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на текущий год, внесенному в Госдуму.

Коррективы предлагается внести в рамках государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на… реализацию мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, включая объекты федеральной собственности (подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания), а также реконструкция морского канала в сумме 4 миллиарда рублей", — говорится в документе.

Проект поправок предусматривает также уменьшение бюджетных ассигнований на строительство атомных ледоколов гражданского назначения проекта 22220 на 4,4 миллиарда рублей в связи с переносом сроков ввода судов в эксплуатацию. На Балтийском заводе (входит в ОСК) сейчас идет строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал"), которые станут одними из самых больших и мощных в мире. Все ледоколы уже спущены на воду. Головной атомный ледокол ЛК-60 "Арктика" предполагалось передать "Атомфлоту" в мае 2019 года, сейчас передача сдвинута на май 2020 года.

В мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что дноуглубительные работы для СПГ-терминала "Утренний" "Новатэка" произведут за счет средств с программы строительства атомных ледоколов. Ранее на Арктическом форуме глава Росморречфлота, заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков сообщал, что средства на дноуглубительные работы для терминала "Утренний" "Новатэка" в объеме 4 миллиарда рублей выделит "Росатом". Он отмечал, что стоит задача выйти на работы по дноуглублению этим летом.

Ранее в марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2020-2022 годы средства на строительство СПГ-терминала "Утренний" в порту Сабетта, необходимые для реализации нового проекта "Новатэка", а дноуглубительные работы провести уже в текущем году.